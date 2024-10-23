مسؤولون أمريكيون: بلينكن أشار لاستعداد إسرائيل لوقف هجومها مؤقتا مقابل عدد من الأسرى

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن واشنطن منفتحة على إمكانية إيجاد طرق جديدة لوقف القتال بغزة وتحرير الأسرى.

وأشارالمسؤولون، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار لاحتمال استعداد إسرائيل لوقف هجومها مؤقتا مقابل عدد صغير من الأسرى.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الإدارة الأمريكية تأمل التأكد ما إذا كانت حماس أكثر انفتاحا على المفاوضات بعد وفاة رئيسها الشهيد يحيى السنوار.

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة سترحب بوقف قصير للقتال للسماح بتدفق المساعدات لغزة ما يتيح مساحة لمزيد من المفاوضات.