تركيا.. مقتل 2 من منفذي الهجوم على شركة "توساش" بأنقرة

وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، مقتل 2 من منفذي الهجوم على شركة "توساش" في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

وأكد يرلي كايا، مقتل 3 وإصابة 14 شخصا في الهجوم الإرهابي على شركة صناعة الطيران والفضاء "توساش".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت أن مسلحين احتجزوا رهائن داخل مبنى شركة الصناعات الجوية والفضائية"توساش" في العاصمة أنقرة.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن القوات الخاصة التركية تحركت إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع.

وأفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع انفجار وإطلاق نار على مقر شركة طيران حكومية.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن هجوما على مباني شركة توساش التركية للفضاء والدفاع التي تديرها الدولة أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من الأشخاص.

ولم يذكر علي يرلي كايا مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم على شركة صناعات الفضاء التركية في ضواحي العاصمة أنقرة.

وقال يرليكايا على قناة إكس: "لسوء الحظ، لدينا شهداء وجرحى في أعقاب الهجوم".

ولم يتضح من قد يكون وراء الهجوم.

وقال تلفزيون "إن تي في" الخاص إن مهاجمين جماعيين وصلوا إلى مدخل المجمع داخل سيارة أجرة أثناء تغيير أفراد الأمن. فجر واحد على الأقل من المهاجمين قنبلة، بينما تمكن مهاجمون آخرون من دخول المجمع.

وقالت "إن تي في" إن إطلاق النار على الموقع مستمر، وأن بعض الأفراد في المجمع ربما تم أخذهم كرهائن.

وذكرت المحطة، أن طائرات هليكوبتر شوهدت وهي تحلق فوق المبنى في منطقة كهرمانة كازان بأنقرة.

وتقوم الشركة، بتصميم وتصنيع وتجميع الطائرات المدنية والعسكرية والمركبات الجوية بدون طيار وغيرها من الصناعات الدفاعية والمنظومات الفضائية.

وأظهرت صور كاميرا الأمن من الهجوم، التي بثت على شاشة التلفزيون، رجلاً يرتدي ملابس مدنية يحمل حقيبة ظهر ويحمل بندقية هجومية.