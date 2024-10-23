الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات.

وأكد لازاريني أن الحرب دمرت الاقتصاد وتركت كل سكان غزة في فقر مع تراجع مؤشرات الحياة بنحو 70 عاما.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتقاء أكثر من 770 شهيدا و1000جريح في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما خلال 19 يوما.

وأشارت الحكومة بغزة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف المدنيين تحت التهديد على النزوح من أحيائهم في شمال القطاع.

وأوضحت الحكومة بغزة أن أكثر من 100 ألف من الجرحى والمرضى في شمال القطاع يحتاجون لرعاية صحية عاجلة.