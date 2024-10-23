إعلان

الحكومة بغزة: أكثر من 770 شهيدا في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما خلال 19 يوما

06:05 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي على خيام نازحين في جباليا أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 770 شهيدا و1000جريح في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما خلال 19 يوما.

وأشارت الحكومة بغزة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف المدنيين تحت التهديد على النزوح من أحيائهم في شمال القطاع.

وأوضحت الحكومة بغزة أن أكثر من 100 ألف من الجرحى والمرضى في شمال القطاع يحتاجون لرعاية صحية عاجلة.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني"، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات.

وأكد لازاريني أن الحرب دمرت الاقتصاد وتركت كل سكان غزة في فقر مع تراجع مؤشرات الحياة بنحو 70 عاما.

مخيم جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي التهديد على النزوح أكثر من 770 شهيدا في جباليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة