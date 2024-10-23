سريلانكا.. تعزيزات أمنية بموقع لركوب الأمواج بسبب تهديد للإسرائيليين

كولومبو - (أ ب)

عززت الشرطة في سريلانكا الإجراءات الأمنية حول وجهة شهيرة لركوب الأمواج، وذلك بعد تلقي معلومات عن تهديد محتمل للمسافرين الإسرائيليين، حسبما قال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة نيهال ثالدوا إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية خاصة في خليج أروجام في شرق البلاد.

وجاء البيان بعد أن دعت السفارة الأمريكية في سريلانكا المواطنين الأمريكيين إلى تجنب منطقة خليج أروجام حتى إشعار آخر بسبب "معلومات موثوقة تحذر من هجوم يستهدف مواقع سياحية شهيرة" في تلك المنطقة.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة خليج أروجام على الفور وغيره من المناطق الساحلية في جنوب وغرب سريلانكا.

وقال ثالدوا إن الشرطة الإقليمية عززت الإجراءات الأمنية في الأيام الأخيرة، وزادت حواجز الطرق وعمليات تفتيش المركبات، وأضاف أن الشرطة ستتخذ إجراءات أمنية في جميع أنحاء البلاد لحماية السياح الذين سيزورون البلاد في موسم نهاية العام.

يذكر أن سريلانكا تتعافى ببطء من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وقد كانت صناعة السياحة هي المحرك الرئيسي لتعافيها.