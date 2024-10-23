وزير العدل التركي: المدعي العام فتح تحقيقًا بشأن الهجوم على شركة "توساش"

وكالات

أدان وزير العدل التركي يلماز تونتش، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

أوضح تونتش أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران والفضاء بشركة "توساش".

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بورود أنباء عن استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات تركية في شركة "توساش" للصناعات الجوية بأنقرة.

‌‏وقالت وسائل إعلام تركية، إن 3 مسلحين شنوا الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وذكرت تقارير، أن الهجوم المستمر أسفر عن سقوط قتيلين اثنين.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، سقوط قتيل وجرحى في هجوم إرهابي على مركز شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات

وأفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار وطلقات رصاص فى موقع شركة فضاء تابعة للدولة.