بيلاروس تحدد موعد انتخاباتها الرئاسية المقبلة في 26 يناير

برلين - (د ب أ)

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروس، اليوم الأربعاء، أنها ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 26 من يناير.

ووصف رئيس اللجنة، إيجور كاربينكو، التاريخ بأنه "موعد مثالي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلتا" الحكومية.

ومن الناحية القانونية، يمكن إجراء الانتخابات في أواخر يوليو من عام 2025.

وقال المراقبون إنهم يفترضون أن موعد الشتاء قد تم اختياره لزيادة صعوبة قيام الأفراد باحتجاجات.

ويحكم ألكسندر لوكاشينكو الجمهورية السوفيتية السابقة منذ عام 1994 وجعل بلاده أقرب حليف لروسيا.

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من الأفراد كانوا قد خرجوا إلى الشوارع ضد لوكاشينكو عقب الانتخابات التي أجريت في عام 2020.

وقامت السلطات بتفريق الاحتجاجات باستخدام القوة، كما احتجزت المئات من معارضي الحكومة منذ ذلك الحين.