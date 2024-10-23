وزيرة خارجية ألمانيا تدافع عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة

بيروت - (د ب أ)

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك اليوم الأربعاء، إن ألمانيا أوضحت أنها "تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس بما في ذلك بالأسلحة أيضا".

وصرحت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، بأن كل شحنة أسلحة تقدمها بلادها، تخضع للقانون الإنساني الدولي، مشيرة لما أسمته "المسؤولية الألمانية حيال الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمساعدات الإنسانية".

وأضافت بيربوك: "يقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الالتزام بهذا القانون الإنساني الدولي".