بيربوك تطالب إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات لسكان قطاع غزة

بيروت - (د ب أ)

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية على السماح بوصول المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك إن " الوضع يزداد يأسا يوما بعد يوم ولاسيما في شمال غزة" لافتة إلى أن هذه المنطقة محاصرة بالكامل منذ 19 يوما، وأن "المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى هناك إلا على شكل قطرات".

وصرحت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تعهدت في الربيع بالسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت بيربوك أن "هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة. فهناك واجب قانوني بموجب القانون الدولي يتعلق بضمان وصول المساعدة الإنسانية".

وقالت بيربوك إن محكمة العدل الدولية كانت قضت بموجب أمر قضائي مؤقت بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية توفير إمدادات كافية من السلع الضرورية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأكدت بيربوك أن "هذا الأمر ملزم بالنسبة لإسرائيل وللحكومة بموجب القانون الدولي".