وزير الدفاع الأمريكي : هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا

روما - (أ ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا.

وأضاف أوستن للصحفيين "ما الذي يفعلونه تحديدا؟ هذا ما ننتظر أن نراه. هذه أمور نحتاج إلى أن نحلها".

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين اليوم الأربعاء إنه تم إرسال حوالي ثلاثة آلاف من أفراد القوات الكورية الشمالية إلى روسيا وهم الآن يتلقون تدريبات على الطائرات بدون طيار ومعدات أخرى، قبل نشرها في ساحات القتال في أوكرانيا.

ولم تؤكد أمريكا وحلف شمال الأطلسي(ناتو) رسميا ما تردد عن إرسال كوريا الشمالية لقوات إلى روسيا، لكنهما حذرا من خطورة مثل هذا التطور، إذا كان صحيحا ونفت روسيا وكوريا الشمالية حتى الآن تحركات القوات.