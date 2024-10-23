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رئيس الوزراء الإثيوبي يطالب بإصلاح مجلس الأمن ليكون لإفريقيا تمثيلًا فيه

02:41 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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(وكالات)


قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام قمة المجموعة الاقتصادية بريكس، إن بنك التنمية الدولي سيساعد في تمويل وتطوير دول مجموعة البريكس.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى إصلاح مجلس الأمن حتى يكون لإفريقيا تمثيلًا فيه.

ويأتي ذلك خلال القمة الـ16 بمجموعة البريكس الاقتصادية، المنعقدة بقازان حيث تستضيفها روسيا وتشارك فيها مصر والهند وإيران والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إفريقيا
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