إعلان

خلال قمة البريكس.. الرئيس الصيني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

02:20 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الرئيس الصيني شي جينبينج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، خلال قمة المجموعة الاقتصادية بريكس، إنه يجب العمل من أجل تحقيق السلام والأمن المشترك.

وصرح الرئيس الصيني، أن بلاده تعمل من أجل منع تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وطالب الرئيس الصيني، بالعمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحل مستدام للقضية الفلسطينية.

كما شدد الرئيس الصيني، على ضرورة ترسيخ عالم متعدد الأقطاب.

يأتي ذلك خلال انعقاد القمة الـ16 للمجموعة الاقتصادية بريكس في قازان حيث تستضيفها روسيا.

شي جينبينج الرئيس الصيني غزة قمة البريكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء الإثيوبي يطالب بإصلاح مجلس الأمن ليكون لإفريقيا تمثيلًا فيه

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة