خلال قمة البريكس.. الرئيس الصيني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(وكالات)

قال الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، خلال قمة المجموعة الاقتصادية بريكس، إنه يجب العمل من أجل تحقيق السلام والأمن المشترك.

وصرح الرئيس الصيني، أن بلاده تعمل من أجل منع تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وطالب الرئيس الصيني، بالعمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحل مستدام للقضية الفلسطينية.

كما شدد الرئيس الصيني، على ضرورة ترسيخ عالم متعدد الأقطاب.

يأتي ذلك خلال انعقاد القمة الـ16 للمجموعة الاقتصادية بريكس في قازان حيث تستضيفها روسيا.