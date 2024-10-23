بوتين في البريكس: نقترح إنشاء منصة مالية واستثمارية جديدة لأعضاء المجموعة

(وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال الكلمة الافتتاحية لقمة المجموعة الاقتصادية بريكس، المنعقدة بقازان، إن بلاده تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول بريكس.

وأضاف بوتين، أن هناك تغييرات كثيرة تحدث في العالم ومركز الاقتصاد ينتقل إلى الدول النامية.

واقترح بوتين، إنشاء منصة مالية واستثمارية جديدة لدول بريكس.

وتحضر القمة كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والبرازيل.