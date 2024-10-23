السلطات البحرية الفرنسية تعلن عن وفاة مهاجرين اثنين في القنال الإنجليزى

باريس - (أ ب)



انتشلت السلطات البحرية الفرنسية جثتي مهاجرين من القنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، مما رفع عدد القتلى والمفقودين في المياه الفرنسية حتى الآن هذا العام إلى ما يزيد على 50.

وقالت السلطات إن 46 شخصًا آخرين تم إنقاذهم، بعد محاولة فاشلة لعبور الممر المائي المحفوف بالمخاطر بين فرنسا وإنجلترا على متن قارب مطاطي محمل بشكل يزيد كثيرا عن طاقته الاستيعابية .

ويثبت هذا العام أنه من الأعوام التى تتسم بأنها مميتة بشكل خاص بالنسبة للمهاجرين . وأحصت المقاطعة البحرية الفرنسية التي تشرف على المياه الفرنسية في القنال الإنجليزى 49 قتيلًا أو مفقودًا حتى الآن في عام 2024، قبل الحادث الذى وقع حديثا ، مما رفع العدد الإجمالى الجديد إلى 51.

وذكرت المقاطعة البحرية فى بيان أصدرته فى هذا الشأن أن عملية البحث اليوم الأربعاء بدأت بعد العثور على سترة نجاة في البحر.