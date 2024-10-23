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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 5 أهداف في إسرائيل

01:32 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، شن سلسلة هجمات طالت أهدافا حيوية في إيلات والجولان ووسط إسرائيل.

وذكرت المقاومة الاسلامية، في بيان صحفي، أنها "شنت منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم خمسة هجمات بالطيران المسير طالت هدفين في أم الرشراش وهدفين في الجولان وخامس وسط الأراضي المحتلة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

وجددت المقاومة الإسلامية موقفها بـ "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي بغداد العراق
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