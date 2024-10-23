الزيارة الرابعة منذ بدء الحرب.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى بيروت

بيروت - (د ب أ)



وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إلى بيروت، لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين ومنظمات إغاثة، وسط هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

ووصلت بيربوك إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، على متن طائرة عسكرية ألمانية.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة في السابق لأسباب أمنية.

وهذه الزيارة الرابعة التي تقوم بها بيربوك إلى لبنان منذ بداية الحرب قبل عام.



غير أنها أول زيارة لها منذ أن شن جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، حيث شنت القوات الإسرئايلية هجوما بريا على جنوب لبنان وموجة من الغارات الجوية في بيروت.