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أضرار جسيمة جراء سقوط صواريخ من لبنان على مصنعين بشمال إسرائيل

12:59 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

سقوط صواريخ ارشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع أضرار جسيمة جراء سقوط صواريخ من لبنان على مصنعين بشمال البلاد.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في الكريوت وحيفا وعكا وقعت أضرار جسيمة خلفها سقوط صاروخ على أحد المصانع في المنطقة الصناعية في عكا .

بدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أضرار مباشرة في مبنى صناعي في كريات بياليك بخليج حيفا.

وكانت انفجارات قوية سمعت جراء إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخا من لبنان على حيفا وعكا والجليل الأوسط.

سقوط صواريخ لبنان إسرائيل المنطقة الصناعية في عكا
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