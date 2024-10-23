وفاة 3 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية ترامي في الفلبين

مانيلا - (د ب أ)

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وسيول ناجمة عن العاصفة الاستوائية ترامي في الفلبين، حيث نزح أكثر من 24 ألف شخص.

وعلقت السلطات الأعمال الحكومية والدراسة في المدارس بالعاصمة مانيلا وأقاليم أخرى في جزيرة لوزون، قبل أن تصل ترامي لليابسة مساء اليوم الأربعاء.

وأسفرت ترامي التي تعرف محليا باسم كريستن، عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في شرق الفلبين حيث أفادت تقارير بوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ولا يوجد تفاصيل بعد عن الوفيات، ولكن الشرطة قالت إن الوفيات وقعت في أقاليم ناجا سيتي وماسبات وكاتاندونس.

وقال خفر السواحل إن أكثر من 5300 شخص تقطعت بهم السبل في الموانئ البحرية بعدما جرى تعليق السفر البحري.

وقال دانتي باكالو، رئيس مكتب إدارة السلامة العامة والطورائ في ألباي "فاضت كل الأنهار تقريبا على ضفافها بسبب الأمطار الغزيرة".

وأضاف "شهدنا هذا النوع من الأمطار قبل 55 عاما، في 1969. هذه الأمطار تحطم الأرقام القياسية حقا".

وقالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية (باجاسا) إن العاصفة الاستوائية ترامي محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة. وتتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.