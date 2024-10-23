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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة

08:43 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 4 فلسطينين ووقع عدد من الإصابات بقصف إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة، وفقا للعربية.

يذكر قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامات المستعمرين، ما أدى لاندلاع مواجهات.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "مقام يوسف".

وأشارت إلى أن العشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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