إغلاق مطار تل أبيب بعد اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان
08:37 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
وكالات
قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مطار تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل، وفقا للعربية.
كما تم اعتراض صاروخين فوق تل أبيب الكبرى أطلقا من لبنان، إذ تم إغلاق مطار تل أبيب بعد عملية الاعتراض.
وتم اعتراض صاروخين استهدفا قاعدة رمات دافيد في مرج بن عامر شمال إسرائيل، فيما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة شمالي اسرائيل.
يأتي ذلك فيما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان وسط مدينة صور جنوب لبنان بالإخلاء فورا.
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