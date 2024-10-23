إغلاق مطار تل أبيب بعد اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان

وكالات

قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مطار تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل، وفقا للعربية.

كما تم اعتراض صاروخين فوق تل أبيب الكبرى أطلقا من لبنان، إذ تم إغلاق مطار تل أبيب بعد عملية الاعتراض.

وتم اعتراض صاروخين استهدفا قاعدة رمات دافيد في مرج بن عامر شمال إسرائيل، فيما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة شمالي اسرائيل.

يأتي ذلك فيما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان وسط مدينة صور جنوب لبنان بالإخلاء فورا.