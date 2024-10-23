الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عدة مناطق

وكالات

دعا الجيش الإسرائيلي سكان صور جنوبي لبنان إلى الابتعاد عن عدة مناطق بالمدينة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأطلقت لبنان صاروخين باليستيين باتجاه عمق تل أبيب الكبرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.