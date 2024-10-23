إعلان

الجيش الإسرائيلي يتصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد

08:26 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه تصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأطلقت لبنان صاروخين باليستيين باتجاه عمق تل أبيب الكبرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل غارة صاروخية إسرائيلية تل أبيب صواريخ حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عدة مناطق

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة