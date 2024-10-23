الجيش الإسرائيلي يتصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه تصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأطلقت لبنان صاروخين باليستيين باتجاه عمق تل أبيب الكبرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.