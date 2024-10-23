إطلاق صاروخين باليستيين من لبنان باتجاه عمق تل أبيب الكبرى

وكالات

أطلقت لبنان صاروخين باليستيين باتجاه عمق تل أبيب الكبرى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".