إعلان

إطلاق صاروخين باليستيين من لبنان باتجاه عمق تل أبيب الكبرى

08:20 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

اطلاق صاروخ باليستي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أطلقت لبنان صاروخين باليستيين باتجاه عمق تل أبيب الكبرى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

اطلاق صاروخ باليستي تل أبيب لبنان النازحين فى لبنان صواريخ حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي يتصدى لصاروخين أطلقا من لبنان على الشمال ووسط البلاد

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة