عشرات الجنود الإسرائيليين يلوحون بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية لهذا السبب

وكالات

وقع 15 جنديًا إسرائيليا على رسالة، أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية من دون إبرام صفقة لتحرير المحتجزين، حسبما أفادت العربية.

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، إذ وقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار.

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام".