إعلان

عشرات الجنود الإسرائيليين يلوحون بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية لهذا السبب

08:16 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وقع 15 جنديًا إسرائيليا على رسالة، أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية من دون إبرام صفقة لتحرير المحتجزين، حسبما أفادت العربية.

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، إذ وقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار.

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام".

الجيش الإسرائيلي الرهائن المحتجزين الجيش الإسرائيلى إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إطلاق صاروخين باليستيين من لبنان باتجاه عمق تل أبيب الكبرى

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة