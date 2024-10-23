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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل

08:06 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

صفارات الإنذار الجليل الغربي شمال إسرائيل غارة صاروخية إسرائيلية
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