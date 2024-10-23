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54 قتيلا وجريحا في غارات إسرائيلية على مناطق النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل

08:03 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

غارات جوية إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 19 قتيلا و35 جريحا في غارات إسرائيلية استهدفت أمس النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

غارات إسرائيلية لبنان الصحة اللبنانية بيروت
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