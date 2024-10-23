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فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف إيلات بطائرات مسيّرة

06:17 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، قبل قليل،استهداف إيلات بطائرات مسيّرة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرتين مسيريتين اخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلن حزب الله عن قصفه لقاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا باستخدام مسيّرات، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب في بيان له الثلاثاء، أنه نفذ "هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا" في الساعة 06:55 مساءً.

كان الحزب أعلن في بيانات لاحقة أنه استهدف سبع دبابات ميركافا إسرائيلية داخل بلدات لبنانية وعبر الحدود.

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