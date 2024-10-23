إعلان

كٌتب عليها "اللعنة على إسرائيل".. اختراق لوحات إعلانية بضواحي شيكاغو

04:57 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

لوحات إعلانية في شيكاغو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهدت ضواحي شيكاغو، التي يعيش فيها عددًا كبيرًا من اليهود، انتشار لوحات إعلانية ضخمة عُرضت عليها رسائل معادية لإسرائيل، مثل: "الموت لإسرائيل" و"اللعنة على إسرائيل"، بعد اختراق اللوحات من قبل متسللين.

وذكرت وسائل إعلام، أن الرسائل كُتبت فوق علم فلسطين، إلى جانب عبارة "إعلان مدفوع الثمن"، وفقا لما ذكرته وفا.

وأوضح عضو الكونجرس براد شنايدر، أن هاتفه امتلأ بالرسائل بعد فترة قصيرة من ظهور تلك الإعلانات.

في غضون ذلك، قامت الشركة المالكة للّوحات بإغلاق اللافتات الرقمية. وأكدت التحقيقات أن الاختراق كان نتيجة هجوم سيبراني.

يشار أنه في الـ19 من الشهر الجاري، رصد نشطاء ومدونون في بريطانيا ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب.

لوحات إعلانية في شيكاغو غارة صاروخية إسرائيلية الموت لإسرائيل إسرائيل فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرتين مسيريتين في منطقة إيلات

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة