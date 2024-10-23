كٌتب عليها "اللعنة على إسرائيل".. اختراق لوحات إعلانية بضواحي شيكاغو

وكالات

شهدت ضواحي شيكاغو، التي يعيش فيها عددًا كبيرًا من اليهود، انتشار لوحات إعلانية ضخمة عُرضت عليها رسائل معادية لإسرائيل، مثل: "الموت لإسرائيل" و"اللعنة على إسرائيل"، بعد اختراق اللوحات من قبل متسللين.

وذكرت وسائل إعلام، أن الرسائل كُتبت فوق علم فلسطين، إلى جانب عبارة "إعلان مدفوع الثمن"، وفقا لما ذكرته وفا.

وأوضح عضو الكونجرس براد شنايدر، أن هاتفه امتلأ بالرسائل بعد فترة قصيرة من ظهور تلك الإعلانات.

في غضون ذلك، قامت الشركة المالكة للّوحات بإغلاق اللافتات الرقمية. وأكدت التحقيقات أن الاختراق كان نتيجة هجوم سيبراني.

يشار أنه في الـ19 من الشهر الجاري، رصد نشطاء ومدونون في بريطانيا ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب.