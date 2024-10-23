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بينهم طفلان.. 9 شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

04:51 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

غارة صاروخية إسرائيلية

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وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 3 فلسطينين، بينهم طفلان ووالدتهما، بينما أُصيب 6 آخرون بجروح جراء غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

في سياق متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى الآن 42,718 مواطنًا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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