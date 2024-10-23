شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية شمالي مدينة غزة

وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الإصابات، بحسب ما ذكرته الغد.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في القطاع مما أوقع عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر، حيث ارتقى 42718 شهيدا وأصيب نحو 100282 آخرين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 إصابة.

وأوضحت أنه لا تزال أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهداف الاحتلال.

فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أرجاء غزة، ففي شمال القطاع، أفاد مراسل الغد باستشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا.