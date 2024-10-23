7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته الغد.

وبلغت عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي على الضاحية الليلة 7 غارات، إذ أن الغارة الأخيرة طالت منطقة برج البراجنة وليس بعيدا عن منطقة الليلكي وهي قريبة أيضا من مطار رفيق الحريري ببيروت.

وتوزعت الغارات السبع إلى غارتان في الليلكي، غارة في برج البراجنة، وسبقتها غارة في منطقة الأوزعي وقبلها 3 غارات في حارة حريك.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أسابيع غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي السابع والعشرين من سبتمبر الماضي اغتال عبر إحدى غارات العنيفة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن 2546 شهيدا و11862 جريحا سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ارتقاء 63 شهيدا، أول أمس الإثنين، بالإضافة إلى 234 جريحا.