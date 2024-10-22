الاحتلال ينسف مبان سكنية غرب مخيم النصيرات بوسط غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطرق والمنازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا ويعرقل وصول طواقم الإسعاف.

وقال القائم بأعمال مستشفى العودة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى في هذه اللحظات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بارتقاء شهداء ومصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.