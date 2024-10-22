المرصد السوري: فصائل مسلحة تستهدف قاعدة "حقل كونيكو" الأمريكية بالصواريخ
10:33 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
وكالات
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن فصائل مسلّحة موالية لإيران استهدفت القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز بالقذائف الصاروخية، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.
وأوضح المرصد السوري، أن القوات الأمريكية في القاعدة ردّت على مصادر النيران، بقصف استهدف مواقع سيطرة تلك الفصائل في مطار دير الزور حويجة المريعية، ومراط وخشام .
وأشار المرصد السوري، إلى أنه رصد 150 هجوما استهدف القواعد الأمريكية في سوريا منذ 19 أكتوبر 2023.
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