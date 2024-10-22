ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2546 شهيدًا

بيروت - ( د ب أ)

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2546 شهيدا و 11862 جريحاً، فيما حصيلة يوم أمس بلغت 63 شهيدا و 234 جريحاً.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الثلاثاء أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024 أسفرت عن " 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862".

وأشار تقرير للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية "125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 اعتداء".

وأعلن تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أن حركة النزوح مستمرة، حيث "وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191516 نازحاً (44124 عائلة) في مراكز الإيواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن عدد النازحين أعلى بكثير، وتم فتح 1095 مركزاً لاستقبال النازحين حتى اليوم منها 908 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية".

وسجّل الأمن العام اللبناني "من تاريخ 23 سبتمبر لغاية 21 أكتوبر 2024 عبور 343404 مواطن سوري و147608 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر شنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الجاري عملية برية جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت المدنية والصحية والطرقات، وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، حيث نزح أكثر من مليون و200ألف شخص من المناطق المستهدفة.