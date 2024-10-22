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مقتل نائب قائد كتيبة إسرائيلية في جنوب لبنان

10:12 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في معركة بجنوب لبنان.

كان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل بشأن لبنان، مضيفا أن على تل أبيب اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين.

وقال البيت الأبيض، إن على إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني، مضيفا "لن نستعرض ما سيقومون به".

وأضاف أن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهمة لتحقيق "الهدف الأمريكي طويل الأمد في المنطقة"، وإنهاء الحرب في غزة وإيصال المساعدات لقطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان البيت الأبيض تل أبيب إسرائيل
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