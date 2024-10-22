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البيت الأبيض: نجري محادثات مع إسرائيل بشأن لبنان

10:03 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

البيت الأبيض

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وكالات

أكد البيت الأبيض، أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل بشأن لبنان، مضيفا أن على تل أبيب اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين.

وقال البيت الأبيض، إن على إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني، مضيفا "لن نستعرض ما سيقومون به".

وأضاف أن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهمة لتحقيق "الهدف الأمريكي طويل الأمد في المنطقة"، وإنهاء الحرب في غزة وإيصال المساعدات لقطاع غزة.

البيت الأبيض محادثات مع إسرائيل بشأن لبنان الرد على الهجوم الإيراني تل أبيب جولة وزير الخارجية الأمريكي
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