حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا بالمسيّرات

وكالات

أعلن حزب الله عن قصفه لقاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا باستخدام مسيّرات، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه نفذ "هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا" في الساعة 06:55 مساءً.

كان الحزب أعلن في بيانات لاحقة أنه استهدف سبع دبابات ميركافا إسرائيلية داخل بلدات لبنانية وعبر الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد "حزب الله" استهداف مقاتليه لدبابة ميركافا إسرائيلية أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة في جنوب لبنان، مما أدى إلى احتراقها ومقتل أو إصابة طاقمها، بينما أعلن الحزب قصف مستعمرة شآر يشوف شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته الكاملة عن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، شمال فلسطين المحتلة.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، خلال مؤتمر صحفي في ضاحية بيروت الجنوبية: "المقاومة الإسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية قيسارية واستهداف نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "المجاهدين سيراقبون بدقة، وإن لم تصله الأيدي في المرة السابقة، فإن المستقبل سيكشف المزيد".