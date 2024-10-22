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مسؤولون إسرائيليون: الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران وقد يكون خلال أيام

09:19 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الكابينت يناقش خطط الهجوم على إيران

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام.

وكانت وكالة "تسنيم" قالت نقلا عن مصدر عسكري إيراني، أمس الأول الأحد، إن أي استهداف إسرائيلي لمواقع إيران العسكرية سيواجه برد أكبر من توقعات إسرائيل.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني، أنه إذا هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشآت النووية، فإن طهران سترد وستعيد تقييم سياساتها النووية.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" المنعقد حاليا يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران ويتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها.

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