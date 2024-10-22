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الخارجية الأمريكية: نرفض إعادة الاستيطان الإسرائيلي لغزة ولن نسمح بترحيل الفلسطينيين من القطاع

09:04 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

ماثيو ميلر

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن يجري مشاورات مع الشركاء والحلفاء بشأن الأوضاع في لبنان.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تساند العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله لكن يجب العمل من أجل تقليل الضحايا في صفوف المدنيين، لافتا إلى أن واشنطن تريد أن يتمكن الشعب اللبناني من اختيار رئيسه مستقبلا بعيدا عن أي تدخل من جانب حزب الله.

وزعم ميلر أن رئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار رفض التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار مرة بعد مرة، مؤكدا أن استشهاده لا يعني انتهاء النزاع في قطاع غزة.

وشدد ميلر على رفض الإدارة الأمريكية إعادة الاستيطان الإسرائيلي إلى غزة ولا يمكن السماح بترحيل الفلسطينيين من القطاع، موضحا أن التقارير التي تتحدث عن استخدام إسرائيل مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية مثيرة للقلق وغير مقبولة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات.

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أنتوني بلينكن الاستيطان الإسرائيلي غزة لبنان
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