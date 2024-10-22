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تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل نتنياهو

08:21 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهدا

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وكالات

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي "شاباك" تأكيده تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم، أفادت أن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل مسيّرات من لبنان.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد الجوية وبلدات محيطة بمرج ابن عامر.

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