إعلام عبري: إسرائيل تدرس إمكانية الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة لبضعة أيام فقط

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات عسكرية بحضور عدد من الوزراء في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

‏وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن إسرائيل تناقش إمكانية الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة لبضعة أيام فقط.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال لقائه نتنياهو على ضرورة الاستفادة من استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار والعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن بلينكن ونتنياهو ناقشا الجهود الرامية لردع عدوان إيران ووكلائها.