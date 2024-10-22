بعد تسلل مسيّرة.. تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب لدواع أمنية

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول في الشاباك، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة في الجليل الأوسط والأعلى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عمليات البحث متواصلة عن طائرة مسيرة تسللت من لبنان ولم يتم اعتراضها بعد، موضحة أنه منذ 40 دقيقة تتواصل عملية البحث عن مسيرة تسللت من لبنان دون جدوى، وفق ما نقلته عن مصدر عسكري.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات قتالية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة واعتراضه.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الجيش رصد تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل ويبذل جهودا لتتبعها واعتراضها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجهود تبذل في هذه اللحظات لتتبع الهدف واعتراضه بعد تفعيل إنذارات في مناطق الجليل الأعلى.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو يكثف الجهود بحثا عن مسيرة وعلى السكان اتخاذ الحيطة والحذر.