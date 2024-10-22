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إعلام عبري: أكثر من مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ

06:54 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أكثر من مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ

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وكالات

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، أن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل مسيّرات من لبنان.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد الجوية وبلدات محيطة بمرج ابن عامر.

كان حزب الله أفاد بأنه أسقط بصاروخ أرض-جو مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

وقال الحزب، إنه تصدى بصاروخ أرض-جو لمسيّرة هرمز 450 إسرائيلية فوق جنوب لبنان، وأجبرها على مغادرة الأجواء.

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