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السعودية: قمة عربية إسلامية بالرياض للإسهام في وقف العدوان الإسرائيلي

06:28 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، من المأمول أن تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن "مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحة الإقليمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها"، مثمناً "ما حظي به مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض من دعم وتأييد".

وتطلّع "إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعلن وزير الإعلام السعودي أن "ولي العهد في بداية الجلسة؛ أطلع، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي بعثها الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإندونسي برابوو سوبيانتو، وعلى فحوى استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم".

كما أحاط ولي العهد السعودي، المجلس، بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.

وقال وزير الإعلام السعودي من ناحية أخرى أن "المجلس، أعرب عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان)، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن هذا البلد الشقيق وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة".

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