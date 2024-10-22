حزب الله يستهدف شركة تاع للصناعات العسكرية في تل أبيب وقوة إسرائيلية بجنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا يوم أمس الاثنين شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، واستهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه.

وقال "حزب الله" في بيان اليوم الثلاثاء إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء (لبيك يا نصر الله)، قصفت المقاومة الإسلامية أمس يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة".

وكان"حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء قبة نيريت الإسرائيلية في ضواحي تل أبيب، و قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية الإسرائيلية شمال غرب ‏حيفا، وقاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما استهدف عناصر "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات سابقة، تجمعات لجنود إسرائيليين في موقع المرج الإسرائيلي وفي مستوطنة المنارة الإسرائيلية وفي خلة العساكر غربي بلدة العديسة في جنوب لبنان، واستهدفوا مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، بصليات صاروخية، واستهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند أطراف بلدة العديسة الجنوبية بصاروخ موجّه.

وكذلك استهدف عناصر "حزب الله" اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات سابقة، تجمعًا لجنود إسرائيليين في خلة العساكر غربي بلدة العديسة الجنوبية، وفي موقع البغدادي الإسرائيلي بصليات صاروخية، واستهدفوا مستوطنة حتسور الإسرائيلية بصلية صاروخية نوعية، كما استهدفوا مستوطنة بيت هعميك الإسرائيلية، وتجمعًا لجنود إسرائيليين شرقي بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وعند مثلث زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، واستهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان، كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية جنوب لبنان في أول أكتوبر الجاري .