حماس: الممرات الممتدة من شمال غزة لجنوبها تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في تصعيد كل أشكال الحرب على غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب في شمال القطاع جرائم ممنهجة تقع ضمن أعمال الإبادة الجماعية.

وأوضح حمدان، أن جرائم الاحتلال في شمال غزة تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني أو إبادته، مؤكدا أن الاحتلال يرفض كل الطلبات بضرورة دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

ولفت حمدان إلى أن 700 شهيد ارتقوا خلال العملية العسكرية في شمال غزة، موضحا أن الممرات الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين.

وأكد حمدان أن جريمة الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية وصمة عار على جبين المتخاذلين، لافتا إلى أن مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على محك المواثيق التي قامت عليها.

وشدد حمدان على أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو تتم بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، منوّها إلى أن إمهال واشنطن شهرا للاحتلال للنظر في إدخال المساعدات يؤكد أنها تقدم له مهلة لارتكاب الجريمة.

وجدد حمدان التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر تفاصيل وأجندات اليوم التالي للحرب ولن يكون إلا فلسطينيا، مطالبا بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان.