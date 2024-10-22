صور وفيديو.. منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله
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وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أكدت أن المسيرة انفجرت في نافذة غرفة نوم نتنياهو في منزله بقيساريا، وذلك بعد إعلان حزب الله عن استهدافه.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، بأن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة بالمنزل.
أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية اليوم رسميا عن انفجار مسيرة اطلقها حزب الله السبت الماضي بمنزل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية انفجرت مسيرة من اصل 3 بشباك غرفة نوم نتنياهو بالإضافة إلى اضرار جسيمة لحقت بساحة المنزل pic.twitter.com/sY5AL4gUYH
— fatima khamaisi 🦉 (@fatima_khamaisi) October 22, 2024
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