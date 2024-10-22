صور وفيديو.. منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أكدت أن المسيرة انفجرت في نافذة غرفة نوم نتنياهو في منزله بقيساريا، وذلك بعد إعلان حزب الله عن استهدافه.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، بأن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة بالمنزل.