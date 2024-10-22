إعلان

صور وفيديو.. منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله

05:53 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله
  • عرض 4 صورة
    منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله
  • عرض 4 صورة
    منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أكدت أن المسيرة انفجرت في نافذة غرفة نوم نتنياهو في منزله بقيساريا، وذلك بعد إعلان حزب الله عن استهدافه.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، بأن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة بالمنزل.

منزل نتنياهو طائرة مسيرة حزب الله بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: الممرات الممتدة من شمال غزة لجنوبها تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة