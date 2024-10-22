العفو الدولية تنتقد الغارات الإسرائيلية على مؤسسة "القرض الحسن"

القدس - ( أ ب )

انتقدت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان استهداف إسرائيل لفروع مؤسسة مالية يُزعم ارتباطها بحزب الله فى لبنان، قائلة إن جولة الضربات هذا الأسبوع "من المحتمل أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أنه يجب التحقيق في الهجوم على مؤسسة القرض الحسن باعتباره جريمة حرب لأن المؤسسات المالية تعتبر بنية تحتية مدنية بموجب قوانين الحرب ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث والدعم والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "حتى لو كانت المؤسسة توفر التمويل لحزب الله، كما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تستوفي شروط تعريف الهدف العسكري، خاصة بالنسبة للفروع التي تخدم عملاء مدنيين".

وأصابت الغارات الإسرائيلية ليل الأحد وحتى الاثنين 15 فرعاً على الأقل لبنك القرض الحسن في لبنان.

وتزعم إسرائيل أن البنك يستخدم لتمويل الهجمات، وأصدرت تحذيرات بالإخلاء قبل الضربات، ويحتفظ العديد من اللبنانيين العاديين بمدخراتهم في المؤسسة المالية.