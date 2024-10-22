إعلان

العفو الدولية تنتقد الغارات الإسرائيلية على مؤسسة "القرض الحسن"

05:52 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

منظمة العفو الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القدس - ( أ ب )

انتقدت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان استهداف إسرائيل لفروع مؤسسة مالية يُزعم ارتباطها بحزب الله فى لبنان، قائلة إن جولة الضربات هذا الأسبوع "من المحتمل أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أنه يجب التحقيق في الهجوم على مؤسسة القرض الحسن باعتباره جريمة حرب لأن المؤسسات المالية تعتبر بنية تحتية مدنية بموجب قوانين الحرب ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث والدعم والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "حتى لو كانت المؤسسة توفر التمويل لحزب الله، كما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تستوفي شروط تعريف الهدف العسكري، خاصة بالنسبة للفروع التي تخدم عملاء مدنيين".

وأصابت الغارات الإسرائيلية ليل الأحد وحتى الاثنين 15 فرعاً على الأقل لبنك القرض الحسن في لبنان.

وتزعم إسرائيل أن البنك يستخدم لتمويل الهجمات، وأصدرت تحذيرات بالإخلاء قبل الضربات، ويحتفظ العديد من اللبنانيين العاديين بمدخراتهم في المؤسسة المالية.

منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إسرائيل حزب الله لبنان مؤسسة القرض الحسن القانون الإنساني الدولي جريمة حرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور وفيديو.. منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة