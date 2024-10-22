إعلام عبري يكشف مكان انفجار المسيّرة التي استهدفت منزل نتنياهو
05:42 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
وكالات
أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المسيّرة التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه، بعد تأكيد حزب الله استهدافه منزل نتنياهو.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المسيّرة أحدثت أضرارا كبيرة في منزل رئيس الوزراء في قيساريا.
استهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا حزب الله منزل نتنياهو
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