مصادر إسرائيلية: لا تغيير بالمفاوضات بعد اغتيال السنوار
05:34 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
وكالات
نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن وضع مفاوضات الأسرى لم يتغير بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.
كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أكدت أن المسيّرة التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه، بعد تأكيد حزب الله استهدافه منزل نتنياهو.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المسيّرة أحدثت أضرارا كبيرة في منزل رئيس الوزراء في قيساريا.
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