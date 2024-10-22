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مصادر إسرائيلية: لا تغيير بالمفاوضات بعد اغتيال السنوار

05:34 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

صفقة تبادل أسرى

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وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن وضع مفاوضات الأسرى لم يتغير بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أكدت أن المسيّرة التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه، بعد تأكيد حزب الله استهدافه منزل نتنياهو.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المسيّرة أحدثت أضرارا كبيرة في منزل رئيس الوزراء في قيساريا.

مفاوضات الأسرى المفاوضات بعد اغتيال السنوار حماس اغتيال رئيس المكتب السياسي حزب الله اللبناني
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